Nieuwe webpagina over werken bij gemeente Best gelanceerd

De gemeente Best heeft een vernieuwde webpagina gelanceerd. Op de site staan nu niet alleen vacatures, maar ook persoonlijke verhalen van medewerkers en informatie over de werksfeer.

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De vernieuwde webpagina ‘Werken bij gemeente Best’ geeft een uitgebreid beeld van wat de gemeente als werkgever te bieden heeft. Naast een overzicht van openstaande vacatures, bevat de site nu ook verhalen van medewerkers over hun ervaringen. Zij vertellen wat hun werk betekent voor de inwoners van Best.

Verder vinden bezoekers op de website meer informatie over de organisatie zelf, de werksfeer en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om mensen een beter beeld te geven van werken bij de gemeente en hen te helpen ontdekken of het bij hen past.

Persoonlijke verhalen en informatie

De toevoeging van persoonlijke verhalen moet bijdragen aan een beter begrip van de impact van het werk bij de gemeente. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe je jezelf kunt ontwikkelen binnen de organisatie.

De gemeente Best hoopt met de vernieuwde webpagina meer mensen te enthousiasmeren om te solliciteren. De nieuwe site is vanaf vandaag toegankelijk via de gemeentelijke website.