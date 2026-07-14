Best kiest voor partnerselectie Dorpsplein

De gemeente Best heeft besloten om een partnerselectie te starten voor de ontwikkeling van het Dorpsplein en de omgeving. Dit betekent dat de gemeente samen met een gebiedsontwikkelaar één totaalplan gaat maken. Het college hoopt voor de zomer van 2027 een overeenkomst te sluiten met de gekozen partner.

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De plannen voor het Dorpsplein in Best worden niet langer per deelgebied uitgewerkt. De gemeente heeft extern advies ingewonnen en kiest ervoor om het hele gebied in één plan te ontwikkelen. Het doel is om belangrijke zaken zoals woningbouw, groen, voorzieningen en parkeeroplossingen in samenhang te bekijken.

Eén plan voor het hele gebied

De uitwerking van de visie, die in april 2025 is goedgekeurd, vroeg om meer onderzoek. Het advies was om één totaalplan te maken, zodat alle onderdelen goed op elkaar kunnen aansluiten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met sociale huurwoningen en de financiële haalbaarheid van het project.

Er waren twee mogelijke aanpakken: partnerselectie en planselectie. Bij planselectie stelt de gemeente zelf een plan op en zet dat in de markt. Maar vanwege de complexiteit van het project heeft het college gekozen voor partnerselectie. Hierbij wordt een gebiedsontwikkelaar geselecteerd die samen met de gemeente het plan stap voor stap uitwerkt.

Waarom partnerselectie?

De keuze voor partnerselectie biedt ruimte om het plan tijdens de uitwerking aan te passen als dat nodig is. Het proces zal voldoen aan het Didam-arrest, dat bepaalt dat grondverkoop niet rechtstreeks mag plaatsvinden zonder een eerlijke kans voor anderen. Op deze manier kan de gemeente zorgvuldig te werk gaan bij dit grote en complexe project.

Planning

De voorbereidingen voor de partnerselectie zijn inmiddels gestart. Het college streeft ernaar om voor de zomer van 2027 een overeenkomst te sluiten met de geselecteerde gebiedsontwikkelaar. Daarna kan de concrete uitwerking van het plan beginnen.