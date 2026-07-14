Prinses Marijkebrug krijgt moderne vervanger

De vernieuwde Prinses Marijkebrug wordt maandag 20 juli geplaatst in het Park. De oude brug was niet meer veilig en daarom eerder verwijderd.

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De nieuwe Prinses Marijkebrug is een moderne, duurzame variant van de oorspronkelijke brug. Het ontwerp is gemaakt door Meerdink Bruggen uit Winterswijk in samenwerking met de gemeente. Daarbij zijn oude foto’s gebruikt om de herkenbare vorm en uitstraling van de originele brug te behouden.

Niet alleen de brug is vernieuwd, ook de omgeving heeft een opknapbeurt gekregen. Metselbedrijf Jansen uit Son heeft het metselwerk hersteld, terwijl Clean Service Nuenen verantwoordelijk was voor het voegwerk. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de brug en de omliggende delen weer in topconditie zijn.

Unieke leuning van cortenstaal

De leuning van de brug is gemaakt van cortenstaal, een materiaal dat een roestbruine beschermlaag ontwikkelt door regen en andere weersinvloeden. Dit proces zal naar verwachting de hele herfst in beslag nemen en mogelijk ook een deel van de winter, afhankelijk van het weer.

Na de plaatsing van de brug is de populaire wandelroute in het Park weer volledig toegankelijk voor bezoekers. De vernieuwde Prinses Marijkebrug belooft een stevige en veilige verbinding te zijn, met een uitstraling die doet denken aan vroeger.