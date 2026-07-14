Gratis bomen en struiken in Gemert-Bakel

Inwoners van Gemert-Bakel kunnen gratis bomen en struiken aanvragen. Het initiatief is bedoeld om de leefomgeving te vergroenen en het landschap te versterken. Ook moet het helpen bij de klimaatverandering. Aanvragen kan via de gemeentelijke website.

Gevonden voor jou

De actie biedt iedere inwoner van Gemert-Bakel de mogelijkheid om maximaal drie bomen aan te vragen. Grondeigenaren in het buitengebied mogen daarnaast struiken bestellen voor hun perceel. Het project is opgezet om de gemeente groener te maken en beter bestand tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Beperkt aantal beschikbaar

Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Zodra het maximum is bereikt, stopt de actie. De gemeente controleert eerst of een aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, kun je aan het einde van het jaar je bomen ophalen. Dit gebeurt op een van de ophaallocaties die speciaal voor deze actie zijn ingericht. Meer informatie over het aanvragen van bomen en struiken is te vinden op de gemeentelijke website.