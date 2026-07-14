Gemert-Bakel vraagt hulp bij bestrijding Japanse duizendknoop

De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op om mee te helpen bij het bestrijden van de Japanse duizendknoop, een woekerplant die schade veroorzaakt aan infrastructuur en natuur.

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De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomt. Door zijn sterke groei verdringt hij andere planten en veroorzaakt hij schade aan wegen, stoepen, kabels, leidingen en gebouwen. De plant vormt daarmee een serieus probleem voor zowel de natuur als de infrastructuur.

Om verdere verspreiding te voorkomen, vraagt de gemeente inwoners om alert te zijn en actief mee te helpen bij het bestrijden van de plant. Het herkennen en aanpakken van de duizendknoop kan bijdragen aan het beperken van de overlast.

Wat kun je doen?

De gemeente biedt informatie over hoe je de Japanse duizendknoop kunt herkennen en wat je kunt doen om hem effectief aan te pakken. Deze informatie is beschikbaar op een speciale webpagina. Daar staan tips en instructies voor bestrijding, zodat je op een veilige manier kunt bijdragen aan het terugdringen van de woekerplant.

Wil je meer weten? Kijk dan op de webpagina over de Japanse duizendknoop.