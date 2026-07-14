Kinderen genieten van zomervakantie in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel is de zomervakantie begonnen. Kinderen hebben zes weken de tijd om buiten te spelen, nieuwe avonturen te beleven en hun fantasie de vrije loop te laten. In de gemeente zijn volop activiteiten en locaties waar ze zich kunnen uitleven. Van speelweides tot middeleeuwse avonturen, er is voor ieder wat wils.

Gevonden voor jou

De zomervakantie geeft kinderen de kans om even helemaal los te komen van school en huiswerk. Het is een periode van zes weken waarin ze hun dagen zelf kunnen invullen. Of dat nu is door buiten te spelen, nieuwe vrienden te maken of simpelweg even niets te doen.

Gemert-Bakel biedt volop mogelijkheden voor een actieve vakantie. Zo kunnen kinderen zich uitleven in de speelweide in Handel, het Zonnehoekje en De Wieken in Gemert. Voor een verkoelende duik kunnen ze terecht bij strandbad Nederheide.

Activiteiten voor jong en oud

De vakantie is ook een perfecte tijd om nieuwe ervaringen op te doen. Bij het Boerenbondsmuseum zijn deze zomer leuke activiteiten gepland. Kinderen kunnen bovendien op middeleeuws avontuur met ridder Rutger via de VVV. Een vlindersafari in de tropische vlindertuin in Gemert is een bijzondere ervaring voor jong en oud.

Daarnaast is er het Vakantiepleinfestijn op het Ridderplein in Gemert, een gratis evenement dat elke woensdag wordt georganiseerd. Hier kunnen kinderen spelen en deelnemen aan activiteiten. Ook is er een leuke actie met een deelauto gekoppeld aan het evenement.

Vrije tijd zonder plannen

Niet alles hoeft van tevoren te worden gepland. Een vrije middag kan juist leiden tot de leukste spontane avonturen. Door kinderen ruimte te geven om zelf iets te bedenken, wordt hun creativiteit gestimuleerd en ontstaan vaak de mooiste momenten.

Of je nu thuisblijft of op vakantie gaat, de zomervakantie is een tijd om samen mooie herinneringen te maken. Gemert-Bakel biedt voldoende mogelijkheden om van deze periode een feestje te maken.