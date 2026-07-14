Deelauto’s en kleurwedstrijd op Ridderplein in Gemert

Inwoners van Gemert kunnen deze zomer kennismaken met deelauto’s op het Vakantiepleinfestijn op het Ridderplein. Kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd waarbij de mooiste kleurplaat op een deelauto wordt geplaatst. Het festijn vindt plaats op vijf woensdagen in juli en augustus.

Gevonden voor jou

De deelauto’s zijn een duurzame en praktische oplossing voor inwoners van de gemeente Gemert-Bakel. Het concept is simpel: je gebruikt de auto wanneer je hem nodig hebt, zonder zelf een auto te bezitten. Je betaalt alleen voor het gebruik.

Deze zomer staan de deelauto’s centraal op het Vakantiepleinfestijn in Gemert. Tijdens dit evenement kunnen bezoekers de voertuigen van dichtbij bekijken en leren hoe ze werken. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen deelnemen aan een speciale kleurwedstrijd. De kleurplaat is deze week te vinden in de lokale krant en ook verkrijgbaar op het festijn en in de MFA’s (Multifunctionele Accommodaties) in de dorpen van de gemeente.

Kleurwedstrijd

De mooiste kleurplaat krijgt een unieke plek: het kunstwerk wordt geplaatst op één van de deelauto’s. Er zijn daarnaast nog andere prijzen te winnen. Kleurplaten kunnen worden ingeleverd op het Ridderplein tijdens het Vakantiepleinfestijn, op woensdagen 15, 22, 29 juli en 5 en 12 augustus, telkens van twaalf tot vijf uur ’s middags. Winnaars worden na afloop persoonlijk geïnformeerd.

Deelauto’s in Gemert

In Gemert staan momenteel vijf deelauto’s op vaste locaties, elk met een laadpaal. Dit zorgt ervoor dat je altijd weet waar je een auto kunt vinden. Binnenkort wordt er een zesde voertuig toegevoegd. De huidige locaties zijn Ridderplein 1 (twee auto’s), Alde Biezenstraat 31, Pastoor Attendorenstraat 46 en bij Cafetaria De Wijst.

Een deelauto biedt voordelen zoals minder ruimtegebruik in de buurt, lagere kosten en milieuvriendelijkheid. Reserveren kan eenvoudig via een app, waarna je direct kunt vertrekken.

Inwoners van andere dorpen binnen de gemeente Gemert-Bakel kunnen aangeven dat ze interesse hebben in een deelauto. Bij voldoende vraag wordt gekeken naar mogelijkheden om ook daar voertuigen te plaatsen.