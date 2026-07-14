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Vier aanhoudingen in Eindhoven na vondst gestolen quads, fietsen en motoren

Vandaag om 14:00
Foto: Wijkagenten Eindhoven Gestel.
Foto: Wijkagenten Eindhoven Gestel.

De politie heeft dinsdagochtend in Eindhoven vier verdachten opgepakt voor heling. Agenten vielen meerdere huizen binnen en hebben onder meer drie auto's in beslag genomen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Begin deze maand lieten de wijkagenten van Eindhoven Gestel op Instagram al weten dat zij in een garagebox diverse gestolen spullen hadden gevonden. De opslag zou vol hebben gestaan met gestolen quads, fietsen en motoren.

Een onderzoek werd gestart en een eerste verdachte werd diezelfde dag nog aangehouden op de Bennekelstraat. In het huis van de verdachte werden nog meer gestolen spullen gevonden en lag inbrekersgereedschap. 

Dinsdagochtend kon de politie nog vier verdachten aanhouden. In de huizen hebben agenten nog meer gestolen spullen gevonden.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

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