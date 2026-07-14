Son en Breugel wil 150 tot 200 asielzoekers opvangen op Ekkersrijt

De gemeente Son en Breugel wil 150 tot 200 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand kantoorpand op Ekkersrijt. Het college verwacht volgende maand een definitief besluit te nemen.

Aanleiding voor de opvang is een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat kampt met een groot tekort aan opvangplekken. "Het college wil aan deze oproep gehoor geven en vanuit humanitair oogpunt een bijdrage leveren aan de tijdelijke opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben", schrijft de gemeente Son en Breugel in een persbericht.

De geplande opvanglocatie ligt op Science Park en komt binnenkort beschikbaar. De gemeente onderzoekt momenteel of het pand geschikt is voor de opvang van 150 tot 200 mensen. Het is nog niet bekend hoe lang zij er zullen verblijven.

Ook over de samenstelling van de groep is nog niets bekend. Het gaat om mensen die zich hebben aangemeld in Ter Apel en in de asielprocedure zitten. Zij wachten nog op de uitkomst daarvan. Een externe organisatie gaat de opvanglocatie beheren.

Definitief besluit

Het is niet de eerste keer dat de gemeente asielzoekers opvangt op Science Park. Son en Breugel ving in 2024 al 200 asielzoekers op in een ander pand op Ekkersrijt. "De ervaringen met deze opvang waren goed", zegt de gemeente.

Naar verwachting neemt het college in augustus een definitief besluit over de opvang. Daarna wordt meer duidelijk over de planning en over het moment waarop de locatie opengaat.