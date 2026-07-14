Scooterrijdster gewond bij aanrijding met auto in Kaatsheuvel

Een scooterrijdster is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Kaatsheuvel. Het ongeluk gebeurde op de Capelsestraat.

De bestuurster van de scooter zou plotseling de weg over zijn gestoken, waarna de twee met elkaar in botsing kwamen. De scooterrijdster raakte hierbij gewond.

Zij liep onder meer schaafwonden en snijwonden op doordat zij na het ongeluk over het wegdek schoof. Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers behandeld en naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto en zijn zoon kwamen met de schrik vrij, maar zijn erg geschrokken. Ook twee meisjes die op het naastgelegen fietspad reden en het ongeluk zagen gebeuren, waren van slag.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De beschadigde auto kon niet meer verder rijden en is door een bergingsbedrijf weggesleept.