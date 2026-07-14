Voetgangersoversteek en kruispunt aangepakt in Middelbeers

Het kruispunt Doornboomstraat – Anjerstraat in Middelbeers wordt heringericht. De voorrangsregeling vervalt en er komt een voetgangersoversteekplaats ten zuiden van het kruispunt.

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De gemeente Oirschot heeft besloten om het kruispunt Doornboomstraat – Anjerstraat in Middelbeers veiliger en overzichtelijker te maken. De huidige voorrangsregeling wordt opgeheven door het verwijderen van haaientanden en borden. Daarnaast komt er een voetgangersoversteekplaats, compleet met belijning en verkeersborden, net ten zuiden van het kruispunt.

Deze aanpassingen volgen richtlijnen van Duurzaam Veilig, die adviseren om binnen de bebouwde kom geen voorrangsregels op erftoegangswegen te hanteren. Het kruispunt ligt in een zone met een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur en wordt veel gebruikt door voetgangers, fietsers en automobilisten. Het plan is afgestemd met buurtbeheer en er is overleg geweest met de politie. De veranderingen gaan in de dag na de officiële bekendmaking.