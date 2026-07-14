Provincie steekt 1,6 miljoen in fietspad Tuinbouwweg

De provincie Noord-Brabant investeert ruim 1,6 miljoen euro in een nieuw fietspad langs de Tuinbouwweg in Heusden. Het vrijliggende fietspad moet zorgen voor meer ruimte en veiligheid voor fietsers.

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De investering is bedoeld voor het oostelijke deel van de Tuinbouwweg. Fietsers krijgen hier een apart fietspad aan de zuidkant van de weg. Het fietspad wordt in twee richtingen aangelegd en loopt tussen de Abt van Engelenlaan en de Mommersteeg.

Naast het fietspad worden ook andere aanpassingen gedaan. Zo wordt de Tuinbouwweg tussen de Abt van Engelenlaan en de Voordijk verbreed. Op termijn komt er een rotonde op de kruising van de Mommersteeg en de Tuinbouwweg, wat de doorstroming van het verkeer moet verbeteren.

Werkzaamheden starten na de zomervakantie

De aanleg van het fietspad gebeurt in fases. De werkzaamheden voor de eerste fase beginnen na de zomervakantie. Het project is gericht op een betere verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsen in de regio.

Het vrijliggende fietspad is een stap vooruit voor de inwoners van Heusden, scholieren, forenzen en toeristen die van deze route gebruik maken. De provincie wil met dit soort projecten bijdragen aan een duurzamere en veiligere infrastructuur.