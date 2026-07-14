Gemeentehuis biedt verkoeling bij hitte

Het gemeentehuis van Cranendonck opent zijn publiekshal voor verkoeling bij warmte.

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Wie thuis niet goed kan afkoelen, is welkom in de publiekshal van het gemeentehuis in Cranendonck. Tijdens de openingstijden biedt deze ruimte een plek om de warmte te ontvluchten.

Het initiatief sluit aan bij het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Dit plan adviseert mensen om extra maatregelen te nemen bij hitte, zoals voldoende drinken en verkoeling zoeken.

De publiekshal is voor iedereen toegankelijk. Meer informatie over hittepreventie staat op het Nationaal Hitteplan van het RIVM.