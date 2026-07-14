Accu met betonnen afscheiding toegestaan in Esbeek

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een accu met betonnen afscheiding op het buitenterrein aan de Notelstraat 34 in Esbeek. Het besluit is op 10 juli verzonden.

Gevonden voor jou

Bij het besluit is toestemming gegeven om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het gaat om een bouwactiviteit op het terrein in Esbeek.

De vergunning heeft kenmerk 1061516 en is volgens de gebruikelijke procedure beoordeeld en afgehandeld.