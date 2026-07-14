Tijdelijke depots bij Hulten voor spoorwerkzaamheden

Bij Hulten worden tijdelijke depots geplaatst tussen 13 juli en 21 augustus 2026 vanwege werkzaamheden aan het spoor.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee tijdelijke depots bij de Uitvang en Broekdijk 29 in Hulten. Deze depots worden gebruikt voor werkzaamheden aan het spoor en blijven tot 21 augustus 2026 staan.

Het besluit is op 10 juli 2026 verzonden. De depots zijn noodzakelijk voor het opslaan van materiaal dat nodig is voor het onderhoud of de aanleg van het spoor in de omgeving.