Veel belangstelling voor bijeenkomsten Westelijke Langstraat

Ongeveer 100 mensen hebben in juni meegedacht over de toekomst van de Westelijke Langstraat. Tijdens bijeenkomsten kregen zij uitleg over plannen en gingen ze in gesprek met deskundigen.

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In juni kwamen circa 100 inwoners, ondernemers en andere betrokkenen samen om mee te denken over de toekomst van de Westelijke Langstraat. De bijeenkomsten stonden in het teken van de gebiedsgerichte aanpak (GGA), waarin organisaties samenwerken aan een sterkere natuur, schoon water, een gezonde bodem en toekomstbestendige landbouw.

Bezoekers kregen uitleg over de gebiedsvisie die nu wordt ontwikkeld. Daarna konden zij in gesprek gaan over diverse onderwerpen, zoals water, natuur, stikstof, leefomgeving en ondernemen. Vooral de tafels over water en natuur trokken veel belangstelling. Hier werden niet alleen vragen gesteld, maar ook ideeën en kritische opmerkingen gedeeld.

Reacties verwerkt in plannen

De reacties die tijdens de bijeenkomsten zijn gegeven, worden meegenomen in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie. Hoewel er nog geen definitieve maatregelen zijn vastgesteld, zal de gebiedsvisie in het najaar worden afgerond. Daarna start een nieuwe fase waarin de plannen verder worden uitgewerkt en de benodigde maatregelen worden onderzocht.

De Westelijke Langstraat is een belangrijk natuur- en landbouwgebied waar aandacht wordt besteed aan duurzame oplossingen. De input van de deelnemers geeft een waardevolle basis voor het vervolg van dit project.