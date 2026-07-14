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Roosendaler opgepakt voor brand in strandhuisjes bij Wijk aan Zee
Vandaag om 15:31 • Aangepast vandaag om 16:44
Een 54-jarige man uit Roosendaal wordt ervan verdacht een grote brand in strandhuisjes bij Wijk aan Zee in Noord-Holland te hebben aangestoken. De Brabander is opgepakt. De politie meldt dinsdag niet of hij in een van de huisjes verbleef en wat zijn motief zou zijn geweest.
De brand woedde vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag. Het vuur kon gemakkelijk overslaan van het ene houten huisje naar het andere. Vijf huisjes brandden volledig af, een zesde huisje raakte beschadigd door het vuur. Eén persoon werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Dit is niet de verdachte, meldt de politie.
De verdachte zit voorlopig vast.
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