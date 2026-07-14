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Container tijdelijk geplaatst in Dongen

Vandaag om 15:37

In Dongen is een melding gedaan voor het tijdelijk plaatsen van een container.

Gevonden voor jou

Op 9 juli 2026 is een melding ontvangen voor het plaatsen van een container bij Geer 6 in Dongen. De container zal daar staan van 31 juli tot 14 augustus 2026. Deze activiteit valt onder vergunningsvrije werkzaamheden.

Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen er geen bezwaren of reacties worden ingediend. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001130.

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