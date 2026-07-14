Advertentie
Kastanjeboom in Dongen mogelijk gekapt
Vandaag om 15:37
Er is een aanvraag ingediend om een kastanjeboom te kappen in Dongen.
Op 10 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor het kappen van een kastanjeboom aan de Bijvoetstraat. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001140.
De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Deze periode kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie