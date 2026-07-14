Kastanjeboom in Dongen mogelijk gekapt

Er is een aanvraag ingediend om een kastanjeboom te kappen in Dongen.

Gevonden voor jou

Op 10 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor het kappen van een kastanjeboom aan de Bijvoetstraat. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001140.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Deze periode kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is.