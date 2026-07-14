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Burendag in Dongen op 29 augustus is vergunningsvrij
Vandaag om 15:37
Voor Spuistraat 9 in Dongen is een melding gedaan voor een burendag op 29 augustus. Deze activiteiten zijn vergunningsvrij.
Op 2 juli 2026 is een melding ontvangen voor een burendag op Spuistraat 9 in Dongen. De burendag vindt plaats op 29 augustus 2026. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001090. Voor meer informatie over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Dongen.
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