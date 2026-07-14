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Aanvraag voor aanbouw en bijgebouw in Dongen ontvangen

Vandaag om 15:37

Op Vaartweg 139 in Dongen is een aanvraag ingediend voor een aanbouw en bijgebouw.

Gevonden voor jou

De gemeente Dongen heeft op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een aanbouw en een bijgebouw op Vaartweg 139. De aanvraag wordt behandeld volgens de normale procedure, waarbij meestal binnen acht weken een besluit wordt genomen.

Het gaat om een bouwactiviteit die onder het omgevingsplan valt. De gemeente kan de termijn van acht weken één keer verlengen met zes weken of opschorten als er extra informatie nodig is. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001137.

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