Vergunningsvrije plaatsing container in 's Gravenmoer

Van 9 tot 18 juli 2026 wordt een container geplaatst aan de Emmalaan in 's Gravenmoer. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Gevonden voor jou

Op 9 juli 2026 is een melding ontvangen over het plaatsen van een container aan de Emmalaan 42 in 's Gravenmoer. De container zal daar staan van 9 tot 18 juli 2026.

Deze activiteit is vergunningsvrij, wat betekent dat er geen officiële toestemming nodig is en er geen bezwaar kan worden gemaakt. Voor vragen kun je contact opnemen met de gemeente Dongen via hun algemene informatiekanaal.