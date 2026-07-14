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Vergunningsvrije plaatsing container in 's Gravenmoer
Vandaag om 15:37
Van 9 tot 18 juli 2026 wordt een container geplaatst aan de Emmalaan in 's Gravenmoer. Hiervoor is geen vergunning nodig.
Op 9 juli 2026 is een melding ontvangen over het plaatsen van een container aan de Emmalaan 42 in 's Gravenmoer. De container zal daar staan van 9 tot 18 juli 2026.
Deze activiteit is vergunningsvrij, wat betekent dat er geen officiële toestemming nodig is en er geen bezwaar kan worden gemaakt. Voor vragen kun je contact opnemen met de gemeente Dongen via hun algemene informatiekanaal.
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