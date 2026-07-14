Bouw mantelzorgwoning aangevraagd in Dongen

In Dongen is een vergunning aangevraagd voor een nieuwe mantelzorgwoning.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor de bouw van een mantelzorgwoning aan de Nieuweweg. Het gaat om een woning die bedoeld is voor mantelzorg of als tijdelijke oplossing daarvoor.

De aanvraag wordt volgens de standaard procedure beoordeeld. Binnen acht weken wordt een beslissing genomen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er meer informatie nodig is van de aanvrager, kan de gemeente de termijn opschorten.