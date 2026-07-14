Gemeente Waalwijk wil grond verkopen aan eigenaar naastgelegen perceel

De gemeente Waalwijk heeft plannen om een strook grond aan de Carmelietenstraat in Waspik te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

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Het gaat om een perceel van ongeveer 71 vierkante meter, dat kadastraal bekend staat als WPK 01, sectie M, nummer 0894 gedeeltelijk. Volgens de gemeente kan deze grond alleen verkocht worden aan de eigenaar van het naastgelegen perceel, omdat het direct en uitsluitend aan hun terrein grenst.

Als iemand meent dat hij ook recht heeft op aankoop van deze grond, kan hij binnen twintig dagen na de publicatie van dit voornemen een kort geding starten. De gemeente benadrukt dat zij hiervan direct op de hoogte moet worden gesteld via een officiële betekening op haar adres.