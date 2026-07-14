Gemeente Bladel stelt omgevingsplan voor kern Netersel vast

De gemeenteraad van Bladel heeft op 7 juli 2026 het omgevingsplan voor de kern Netersel vastgesteld. Het plan zet bestaande regels om naar een nieuwe structuur onder de Omgevingswet. Voor inwoners en bedrijven verandert er inhoudelijk niets.

Gevonden voor jou

Het omgevingsplan voor kern Netersel is vooral bedoeld om ervaring op te doen met de Omgevingswet. Het gaat om een beleidsarme omzetting van de huidige regels naar een nieuwe manier van raadplegen. Er worden geen rechten weggenomen of toegekend.

Het plan ligt vanaf 15 juli tot en met 25 augustus 2026 ter inzage. Vanaf 11 augustus 2026 treedt het besluit in werking. Gedurende de inzageperiode is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State.