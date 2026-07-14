Warmtepomp buitenunits gepland bij glastuinbouwbedrijf in Beek en Donk

Bij een glastuinbouwbedrijf aan de Peeldijk 6 a in Beek en Donk zijn plannen ingediend voor het plaatsen van vier buitenunits voor een warmtepomp.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor deze bouwactiviteit werd op 24 juni 2026 ingediend bij de gemeente Laarbeek. Het project valt onder het omgevingsplan en betreft het verbeteren van de energievoorziening van het bedrijf.

De gemeente zal nu een besluit nemen over de vergunning. Het verzoek heeft het DSO nummer 2026062401128 en is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000574.