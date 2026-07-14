Aarle-Rixtel: aanvraag voor tijdelijke woonunit op Laarweg

In Aarle-Rixtel is een aanvraag ingediend om een tijdelijke woonunit te plaatsen op Laarweg 31. Het verzoek is op 26 juni 2026 ingediend bij de gemeente Laarbeek.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit in het kader van het omgevingsplan. De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard voorbereidingsprocedure. Zodra er een besluit is genomen, kunnen betrokkenen hun mening hierover geven.

Het verzoek staat geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2026-000581. Voor vragen over de procedure is contact mogelijk met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.