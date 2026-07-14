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Renovatie van elf woningen in Aarle-Rixtel aangevraagd
Vandaag om 15:43
De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor dak- en gevelrenovatie van elf woningen aan de Mariastraat, Lijsterstraat en Merelstraat in Aarle-Rixtel.
Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit die zowel technisch als volgens het omgevingsplan wordt uitgevoerd. De aanvraag is ingediend op 2 juli 2026.
De renovatie betreft elf woningen en is onderdeel van een project dat de uitstraling en duurzaamheid van de gebouwen moet verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders zal na beoordeling een besluit nemen over de vergunning.
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