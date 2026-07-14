Aanvraag voor garage en werkplaats in Haps niet behandeld

De aanvraag voor een garage en werkplaats voor trucks in Haps is niet behandeld.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft besloten een vergunningsaanvraag voor het bouwen van een garage en werkplaats voor trucks met kantoren en magazijn aan Kokerbijl 26 in Haps buiten behandeling te stellen. Dit besluit is op 8 juli 2026 genomen.

De aanvraag betrof een bouwactiviteit in het omgevingsplan. Het besluit heeft zaaknummer Z2025-00008177. Het is niet duidelijk waarom de aanvraag niet verder behandeld is. Voor de betrokkenen betekent dit dat het plan voorlopig niet kan worden uitgevoerd.