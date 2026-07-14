Beslistermijn verlengd voor aanvraag in-/uitrit Overloon

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een in-/uitrit aan te leggen bij d'n Hof 52 in Overloon verlengd met zes weken.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag die op 5 mei 2026 is ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de beoordelingstijd te verlengen, wat wettelijk maximaal zes weken kan duren.

De locatie betreft d'n Hof 52 in Overloon, met zaaknummer Z2026-00002943. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een definitieve beslissing op de aanvraag is genomen.