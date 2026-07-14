Containers en kraan geplaatst in Torenstraat Sambeek vanaf augustus

Er is toestemming verleend voor het plaatsen van drie containers, een kraan en opslagruimte in de Torenstraat in Sambeek. Dit gebeurt van 17 augustus tot en met 18 december 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft besloten dat in de Torenstraat, nabij de huisnummers 69 tot en met 77, drie containers, een kraan en materiaalopslag geplaatst mogen worden. De vergunning is verleend op 8 juli 2026.

De vergunning geldt voor een periode van vier maanden, waarin de genoemde objecten op de locatie worden geplaatst en gebruikt. Dit besluit is onderdeel van de zogenaamde objectvergunning, die specifiek voor deze situatie is afgegeven.