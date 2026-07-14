Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Overloon

In Overloon is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Het gaat om de locatie Trantert 49. De gemeente Land van Cuijk ontving deze melding op 25 juni.

Gevonden voor jou

Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarbij warmte en koude in de bodem worden opgeslagen. Dit systeem kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen of te koelen, en het heeft voordelen voor het milieu doordat het energie bespaart.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026062500901 en zaaknummer Z/508865. Volgens de regels is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.