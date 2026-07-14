Vergunning voor voordeur en dakkapel in Cuijk niet behandeld

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunningaanvraag voor het verplaatsen van een voordeur en het vervangen van ramen van een dakkapel op Wegedoorn 134 in Cuijk niet verder in behandeling genomen. Het besluit is genomen op 6 juli 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor bouwwerkzaamheden waarbij de voordeur zou worden verplaatst en de ramen van de dakkapel zouden worden vervangen. De aanvraag is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk definitief buiten behandeling gesteld.

De locatie van de aanvraag betreft Wegedoorn 134, 5432ES Cuijk. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003342.