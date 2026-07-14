Kindervakantieweek Breugel krijgt vergunning

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor de Kindervakantieweek in Breugel. Het evenement vindt plaats van 17 tot en met 20 augustus bij de Boerderij aan de Leeuwstraat.

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De Kindervakantieweek in Breugel heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement wordt gehouden op maandag 17, dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 augustus 2026. Dagelijks is er programma van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

De locatie van het evenement is de Boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Breugel. Het besluit voor de vergunning is op 7 juli 2026 genomen door de burgemeester van Son en Breugel.