Kindervakantiespelweek Son krijgt toestemming

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor de Kindervakantiespelweek in Son en Breugel. Het evenement vindt plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2026 bij de scouting Mgr. Bekkersgroep aan de Europalaan.

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De Kindervakantiespelweek in Son en Breugel is officieel goedgekeurd door de burgemeester. De spelweek vindt dagelijks plaats van 09.30 uur tot 14.30 uur bij de locatie van de scouting Mgr. Bekkersgroep, Europalaan 5.

De vergunning werd op 7 juli verleend, en betreft een evenement dat bedoeld is voor kinderen. De organisatie biedt vijf dagen lang activiteiten en spellen aan, die plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie.