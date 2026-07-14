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Introductieweek Begijnenhof 2026 op 24 en 25 augustus
Vandaag om 15:51
De Introductieweek 2026 op het Begijnenhof in Eindhoven heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt plaats op 24 en 25 augustus, zo blijkt uit het besluit van de gemeente.
De gemeente Eindhoven heeft besloten dat de Introductieweek 2026 mag doorgaan. Dit evenement, dat onder de categorie A-evenement valt, wordt georganiseerd op het Begijnenhof en staat gepland voor maandag 24 en dinsdag 25 augustus.
Het besluit is op 9 juli genomen en er zijn geen aanvullende voorwaarden gesteld. Dit betekent dat de voorbereidingen voor het evenement kunnen starten zoals gepland. Het Begijnenhof vormt jaarlijks het decor voor verschillende activiteiten tijdens de introductieweken.
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