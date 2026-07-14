Gesloten bodemenergiesysteem bij Zuid Willemsvaart in Den Bosch

Bij Zuid Willemsvaart 167 in Den Bosch komt een gesloten bodemenergiesysteem. Dit is gemeld bij de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft op 8 juni 2026 een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem gebruikt de bodem om energie te winnen, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling.

De locatie van de melding is Zuid Willemsvaart 167. Het betreft zaaknummer Z/507029. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.