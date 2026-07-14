Geen vergunning nodig voor terrasoverkapping in Asten

De gemeente Asten heeft bepaald dat er geen vergunning nodig is voor een terrasoverkapping aan de Albert van Cuijckstraat.

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De gemeente Asten heeft op 12 mei 2026 besloten dat een aanvraag voor het aanpassen van een terrasoverkapping niet vergunningsplichtig is. Het gaat om een bouwactiviteit aan de Albert van Cuijckstraat 28.

Dit besluit wordt een positieve weigering genoemd en betekent dat de werkzaamheden zonder vergunning mogen plaatsvinden. Het kenmerk van de aanvraag is 2026041800094.