Starterslening Drimmelen gewijzigd: nieuwe betaalbaarheidsgrens

De gemeente Drimmelen heeft de regels voor de Starterslening aangepast. Vanaf 2 juli 2026 geldt een nieuwe betaalbaarheidsgrens en zijn de voorwaarden voor aankoop van woningen aangescherpt.

Gevonden voor jou

De betaalbaarheidsgrens voor de Starterslening in Drimmelen is nu gekoppeld aan het Besluit Woningbouwimpuls 2020. Dit betekent dat de maximale koopprijs voortaan wordt bepaald op basis van de richtlijnen in dat besluit.

Ook zijn de regels voor aankoop van woningen verduidelijkt. De lening is beschikbaar voor zowel nieuwe als bestaande woningen, mits de totale kosten niet boven de betaalbaarheidsgrens uitkomen. Hierbij worden ook verbeterkosten en meerwerk meegerekend. De aankoop moet altijd voldoen aan de meest actuele voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Verder is het begrip ‘kostengrens van NHG’ vervangen door ‘totale verwervingskosten’ in de verordening. De wijzigingen zijn officieel vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2026 en gaan in op de dag na bekendmaking.