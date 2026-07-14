Uitbreiding woning en permanente opslag in Boxtel aangevraagd

Op Mijlstraat 119 in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor een woninguitbreiding tot 850 kubieke meter en permanente opslag. De aanvraag is op 9 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De eigenaar van het pand aan Mijlstraat 119 wil zijn woning vergroten tot een totale inhoud van 850 kubieke meter. Daarnaast vraagt hij om een tijdelijke vergunning voor opslag om te zetten naar een vergunning voor onbepaalde tijd.

De vergunning betreft een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Dit betekent dat het plan buiten de standaardregels valt en apart beoordeeld wordt.