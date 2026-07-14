Populier langs de Dommel in Boxtel mogelijk gekapt

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een populier langs de Dommel in Boxtel. Het gaat om een boom achter nummer 9 aan het Molenpad. De aanvraag is ingediend op 10 juli.

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De gemeente Boxtel heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een populier langs de Dommel te kappen. De locatie betreft het Molenpad, achter huisnummer 9. Het verzoek is afgelopen vrijdag ingediend.

Op dit moment is de vergunning nog niet verleend. Als deze wordt toegekend, kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar maken. Voorlopig is het alleen mogelijk om de stukken in te zien na het maken van een afspraak met het vergunningenteam.