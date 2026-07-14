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Huisnummer toegekend voor mantelzorgwoning in Boxtel
Vandaag om 15:55
Burgemeester en wethouders in Boxtel hebben een huisnummer toegekend aan een mantelzorgwoning aan Nergena.
Het besluit voor de toekenning van het huisnummer is genomen op 10 juli 2026 door burgemeester en wethouders van Boxtel. Het gaat om een mantelzorgwoning op het adres Nergena ong. (8t).
De stukken met betrekking tot dit besluit zijn op afspraak in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen via het telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente.
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