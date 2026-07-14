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Waterschap De Dommel vraagt vergunning aan voor kappen moeraseik
Vandaag om 15:55
Waterschap De Dommel heeft een vergunning aangevraagd voor het rooien van een moeraseik op het parkeerterrein van het hoofdkantoor aan de Bosscheweg in Boxtel.
Het gaat om een aanvraag voor het kappen van een moeraseik op het terrein van het waterschap. De aanvraag is ingediend op 10 juli 2026 en heeft betrekking op een boom die staat op het parkeerterrein van het hoofdkantoor.
De vergunning is nog niet verleend. In deze fase is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Zodra er een beslissing is genomen, kan er wel een bezwaarschrift worden ingediend.
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