Kermis Boxtel in augustus: vergunning verleend

De burgemeester van Boxtel heeft een vergunning verleend voor de kermis in het centrum van Boxtel. Het evenement vindt plaats van maandag 14 augustus tot en met zaterdag 19 augustus 2026.

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De kermis in Boxtel begint op maandag 14 augustus om zeven uur ’s avonds en duurt tot half twee ’s nachts. Op de andere dagen, van dinsdag 15 augustus tot en met zaterdag 19 augustus, start de kermis om één uur ’s middags. De sluitingstijden variëren van half één tot half twee ’s nachts.

Het evenement vindt plaats in het centrum van Boxtel. Bezoekers kunnen genieten van attracties en activiteiten gedurende zes dagen.