Acht lindebomen mogelijk gekapt voor bouw in Liempde

Er is een vergunning aangevraagd om acht lindebomen te kappen op de Roderweg in Liempde. De bomen staan langs de erfgrens van een bouwproject voor een nieuwe woonwijk.

Gevonden voor jou

Op 9 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het kappen van acht lindebomen aan de Roderweg 32 in Liempde. De bomen bevinden zich op de erfgrens van het bouwproject voor de woonwijk Hamsestraat-Roderweg.

De omgevingsvergunning is specifiek aangevraagd voor de activiteit kappen. Pas nadat de vergunning eventueel wordt verleend, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken.