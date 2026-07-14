Helmond stelt nieuwe subsidie regels amateurkunst vast

Het college van Helmond heeft nieuwe regels vastgesteld voor subsidie amateurkunst. De regeling, die vanaf 2027 ingaat, vervangt de huidige regels en biedt ondersteuning aan creatieve instellingen zonder winstoogmerk.

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De nieuwe subsidieregels zijn bedoeld om amateurkunst in Helmond te stimuleren. Kunstenaars en instellingen die zich bezighouden met muziek, dans, toneel of een combinatie daarvan kunnen aanspraak maken op financiële steun. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden, zoals een minimum aantal actieve leden en een percentage Helmondse deelnemers.

Instellingen kunnen ook subsidie aanvragen voor openbare presentaties of activiteiten met culturele meerwaarde, mits deze in Helmond plaatsvinden. Het college heeft daarnaast verplichtingen opgelegd, zoals het jaarlijks verzorgen van een presentatie en het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) voor professionals en vrijwilligers die met jeugd werken.

De nieuwe regeling treedt in werking na publicatie en geldt vanaf 2027. Subsidieaanvragen voor volgend jaar moeten vóór 15 september worden ingediend.