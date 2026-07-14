Helmond stelt nieuwe subsidieregels voor cultuur in 2027

Helmond heeft nieuwe subsidieregels vastgesteld voor culturele vrijwilligersorganisaties en kleine culturele instellingen. Het subsidieplafond voor 2027 bedraagt 757.455 euro en richt zich op gevestigde activiteiten in volkscultuur, cultuurhistorie en overige culturele projecten.

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Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft besloten de regels voor subsidies aan culturele vrijwilligersorganisaties en kleine culturele instellingen te vernieuwen. Deze nieuwe regeling, genaamd "Nadere regels subsidie gevestigde activiteiten culturele vrijwilligersorganisaties en kleine culturele instellingen Helmond 2027", treedt in werking na bekendmaking.

Het totale subsidieplafond voor 2027 is vastgesteld op 757.455 euro, verdeeld over drie categorieën: volkscultuur (12.685 euro), cultuurhistorie (320.753 euro) en overige culturele projecten (424.017 euro). Subsidies zijn bedoeld om bewezen culturele activiteiten te ondersteunen die al minimaal vier jaar plaatsvinden. Aanvragen voor subsidieverlening moeten vóór 15 september 2026 worden ingediend.

De verdeling van de budgetten binnen de categorieën is gedetailleerd uitgewerkt, met specifieke bedragen per type activiteit, zoals het behoud van dialecten, het organiseren van monumentendagen en het faciliteren van een jeugdtheaterschool. Professionals en vrijwilligers die met jeugd werken, moeten een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben.