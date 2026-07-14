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Huisseling: vergunning aangevraagd voor paddenpoel en zwemvijver
Vandaag om 15:56
Burgemeester en wethouders van Huisseling hebben een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een paddenpoel en zwemvijver aan de Hamstraat.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd op 8 juli 2026 ingediend en betreft het adres Hamstraat 4 in Huisseling. Het gaat om het aanleggen van een paddenpoel en een zwemvijver.
Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend. Dit kan invloed hebben op het milieu en de omgeving. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00024983.
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