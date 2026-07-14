Wijziging vergunning voor kofferbakverkoop in Herpen aangevraagd

De gemeente Oss heeft een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van een evenementenvergunning. Het gaat om een kofferbakverkoop op 16 augustus aan de St. Sebastianusstraat in Herpen.

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De gemeente Oss heeft op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen om een evenementenvergunning aan te passen. Het evenement, een kofferbakverkoop, staat gepland op 16 augustus 2026 en vindt plaats aan de St. Sebastianusstraat 2 in Herpen.

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit over de aanvraag, mits deze volledig is ingediend. Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Tot die tijd kan de aanvraag worden ingezien en kunnen vragen worden gesteld, maar officieel bezwaar maken is pas mogelijk na publicatie van het besluit.