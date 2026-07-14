Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor Oss

CDG Custom Design in Oss heeft een ontheffing op de Zondagswet aangevraagd. De burgemeester ontving de aanvraag op 10 juli, maar het is nog niet zeker of deze wordt toegekend.

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Het gaat om een aanvraag van CDG Custom Design, gevestigd aan de Dommelstraat 66 in Oss. De ontheffing is nodig voor een geplande activiteit op zondag, maar er is nog geen besluit genomen door de gemeente.

De stukken die bij de aanvraag horen zijn in te zien op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025056.